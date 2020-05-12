القاهرة – لايف ستايل
رغم كل الخوف والفزع والصراخ الذي أبدته الفنانة الشابة منة عرفة في حلقتها من برنامج "رامز مجنون رسمي"، إلا أن اللقطة الأخيرة في الحلقة جذبت كل أنظار المشاهدين، حيث شهدت لحظة سقوط أحد المصورين في بركة المياه، أثناء محاولة تصويره رد فعلها.
وسقطت منة بهدوء في بركة المياه وكانت صدمة كبيرة لها، فسارع فريق العمل لمساعدتها لتتفاجأ بسقوط أحد المصورين ووقوعه في المياه، ما شكل صدمة لرامز، إلا أن عرفة استقبلت الأمر بالضحك الجنوني.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة بشكل واسع، وحرص النجم المصري على نشر رد فعل منة الجنوني من سقوط المصور عبر صفحته على موقع "تويتر" ونال المقطع اعجاب الآلاف.
واعتاد الفنان رامز جلال نصب فخ لضيوفه في نهاية كل حلقة من خلال إسقاطهم في بركة مياه لامتصاص غضبهم.
برنامج "رامز مجنون رسمي" يعتمد هذا العام على المواجهة المباشرة بين رامز والضيف بدون أي أقنعة أو العمل من خلف ساتر.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من رامز جلال على سقوط مصور برنامجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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