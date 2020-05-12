مجدي كامل يكشف الكثير عن أسرار حياته قبل الشهرة

أكّد الفنان مجدي كامل أنه سعى واجتهد كثيرًا ليصل إلى ما عليه الآن، وكشف عن بدايته قائلًا: "والدي كان موظفًا عاديًا في الري ووالدتي كانت في مخابز الجيزة.. وعملت خلال فترة شبابي في كل شيء منها عربية فشار وبمب وصواريخ وعملت في المقاولات وشيلت طوب ورمل وتعلمت من صغري معنى المسؤولية".

وأضاف مجدي كامل خلال استضافته في برنامج "الوش التاني" على راديو "ONSport FM": "كنت أحصل من والدي على 25 قرش فقط في الجامعة وكنت أحاول أن أوفر منه من أجل الذهاب يوم الخميس للسينما فقد كان متعة خاصة لي".

وتابع قائلا: "كنت ألعب في شوارع المنيل خلال فترة طفولتي، وكان نجوم الكرة المصرية فاروق جعفر وطاهر الشيخ ومحمد سعيد يتابعون اللاعبين في الشوارع وكنت أجيد اللعب بمهارة كبيرة"، وأردف قائلًا: "يوم الخميس كان له طقوس أخرى بعد السينما كنا نأكل الكشري والرز باللبن ولعب الكورة والتمشية في شوارع المنيل ثم نختم اليوم بصيد السمك.. كان بمثابة "الويك إند" الذي يقضيه الغرب حاليًا.. لقد استمتعنا حقا في طفولتنا".

واستطرد أن الطبيب بعد ميلاد ابني أحمد وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة قال لي "ابنك عاوز يعيش".. وهذه الجملة ترن في أذني دائما وأتحمل مسؤوليته من وقتها وأواظب على علاجه دائما.

وكشف كامل أنه تعرض لإصابة قوية في فيلم "ظرف طارئ" خلال إحدى القفزات وأجرى عملية في قدمه، وأكمل الفيلم بعدها، وفيلم عن "العشق والهوى" وذهبت لسويسرا لفك الجبس وحصلت على المسامير والشرائح لتراها زوجتي بعد العودة.

وأضاف أنه تعرض لمواقف صعبة في التمثيل وفي فيلم "مهمة صعبة" كان هناك مشهد مشنقة وكاد أن يموت بسبب خطأ في ربط الحبل، وفي فيلم "ناصر" أكملت الفيلم وأنا أرتدي "شبشب" بسبب عملية في قدمي.

وتابع أن رسالته للاعبي الكرة حاليًا إن العلم مهم جدا وكرة القدم أصبحت علمًا ويجب أن يكملوا دراستهم ويطوروا من أنفسهم، وعن علاقته بأبنائه، قال: "أنا وعادل ابني "صحاب" من زمان وكنت حريص دائمًا على الذهاب به للتدريبات من الصغر في كل الأندية التي لعب بها.. بل كنت في الإجازات يأتي من الساحل للتدريب وأعود به من جديد لقضاء الإجازة".

وأضاف قائلا: "زرعت الحب بين أولادي.. أحمد ابني هو هدية من الله وملاك وبركة في البيت.. أقول دائما عنه "لما بيضحك الدنيا كلها بتضحك وبتمشي".. السعادة دائما في الرضا ونقول الحمد لله دوما".

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