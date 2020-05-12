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دافعت عن نفسها بالسكين مرتين..نور تتحول لفتاة من الشرابية بسبب "البرنس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتقنت النجمة نور اللبنانية دور الفتاة الشعبية للمرة الأولى التى تجسدها فى عمل درامى من خلال أحداث مسلسل "البرنس"، وذلك فى حلقتين متتاليتين، والتى تظهر بشخصية "علا" فتاة من الشرابية ويجمعها قصة حب بـ "رضوان البرنس" الذى يجسده النجم محمد رمضان، الا أن ظروف الحياة تجعلها تواجع بعض الصعاب ما بين "فتحى" أحمد زاهر الذى يريد الزواج منها اجباريا، وبين "هايدى" جورى بكر، فى عملها بالفندق بسبب حقدها عليها من جمالها.

 

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واستطاعت نور اللبنانية أن تثبت بأنها على قدر المسؤولية بدور الفتاة الشعبية خاصة بعد حرفية استخدامها لـ "السكين" الذى استخدمته مرتين الأول فى المشهد الذى جمعها ضد "فتحى" أحمد زاهر بعد أن أقتحم منزلها وحاول أن يغصبها على الزواج منه، أو الاعتداء عليها، ولكنها دافعت عن نفسها بإشهار سكين فى وجهه لتعطى درس للفتيات كيف تدافع عن نفسها بأسهل الطرق.

 

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أما المرة الثانية فكان من خلال استخدامها للسكين فى مواجهة "هايدى" التى تجسدها جورى بكر، وهى الفتاة التى تعمل بنفس الفندق الذى تعمل فيه "علا"، واستخدمت "علا" السكين لترهيبها من التعرض لها لتكشف لها بأنها ستقوم بضربها بالسكين اذا تعرضت لها مرة أخرى أو حاولت مضايقتها.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

 

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مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا،  نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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