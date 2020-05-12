شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة للأطقم الطبية: "أنتم أملنا .. الوطن فى رقبتكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم اللبناني راغب علامة، بالمجهود الذي يبذله العاملين في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين وأهمية دورهم في الحفاظ على أمان المواطنين في لبنان، وشارك راغب علامة عبر حسابه بموقع "تويتر، صورة لمجموعة من الأطقم الطبية داخل أحدى مستشفيات الحجر الصحي وعلق قائلا: " إنتوا أملنا ولو كنتوا قلال. إنتوا اللي ما بتتعب همّتكن، بالصف الأول وقفتكن، وطنّا كلّو برقبتكن، ومعلّق عليكم الآمال".



راغب علامة على تويتر

وكان قد علق النجم اللبناني الكبير راغب علامة، على التوقيفات فى لبنان، قائلا: "الحرامي الكبير مش هون! هناك طبقة سياسية صرفت فوق 300 مليار دولار على لا شيء! استدانت باسم الشعب وسرقت الديون ووضعت يدها على أموال الناس بدون رحمة".

وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "نعم التوقيفات فيها ضوء من الأمل، لكن المشكل الحقيقي مش هون يا صديقي، الحرامي الكبير مش هون! هناك طبقة سياسية صرفت فوق 300 مليار دولار على لا شيء! استدانت باسم الشعب وسرقت الديون ووضعت يدها على أموال الناس بدون رحمة، والآن تتسبب بغلاء الأسعار الفاحش وتجويع الناس!ماذا يريدون بعد؟!!".

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كما واصل راغب علامة انتقاده للمسئولين فى لبنان ووصفهم بأنهم فاسدين ليس لديهم الضمير للتفكير بالناس وأنهم سرقوا أموال من عرق جبين الناس والفقراء، وكتب علامة عبر حسابه على تويتر: "من المستحيل على من سرق البلد ودمره أن يكون منقذاً للوطن، هؤلاء السارقين الفاسدين ليس لديهم الضمير للتفكير بالناس ولا عندهم أى شعور بالإنسانية ولا الوطنية".

وأضاف علامة: "سرقوا الأموال، وسرقاتهم كلها من عرق جبين الناس والفقراء، ليست المشكلة بصغار الفاسدين بل بكبارهم".

واقتبس علامة، كلمات رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ونستون تشرشل، التى قال فيها: "إذا أردت أن تعرف أى شعب فى العالم، انظر إلى برلمانه ومن يمثله فيه، وبعدها سوف تعرف أى الشعوب تستحق رمى الوُرود عليه أو ضربه بالأحذية".