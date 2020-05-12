شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب فى يوم التمريض العالمي : "دي مش مهنة ده عمل إنساني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب، التحية للممرضات والممرضين بمناسبة احياء يوم التمريض العالمي، وغردت مايا دياب على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "في ناس مش بس اختارت التمريض مهنة، التمريض مش مهنة، هو أصلا عمل إنساني. يمكن قد ما شافوا هالناس بتتعب، أطلقوا عليه لقب مهنة. اليوم بحيي ممرضين وممرضات العالم وبخص بالشكر الممرضين والممرضات يلي عم يهتموا بأختي بالمستشفى شكرا لرسالتكم السامية يلي كلها انسانية".



مايا دياب على تويتر

وفي وقت سابق، وجهت النجمة اللبنانية مايا دياب لجمهورها رسالة تفاؤل للتقليل من حالة الضيق والملل التى تسيطر على الجميع فى ظل ما يفرضه انتشار فيروس كورونا من إجراءات وقرارات صعبة، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "ما تزهقوا، ما تتعبوا إذا نحنا ببيوتنا كرمال سلامتنا وسلامة ولادنا وسلامة أهلنا وكل يلى منحبن".

وتابعت "وإذا الناس عالطريق ما بهمن سلامتهم، عالقليلة خلينا نحنا الناس الأوعى يلي بتقدر تستوعب وجع الناس وجهل البعض تقدر تنقذ حياة بلد وحياة الناس يلي بدها تعيش والله عاطينا هالقدرة انو نتحمل زيادة لنبقى عايشين كرمال يلي منحبن".

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وأضافت "كورونا ما رح يقتلنا أكيد رح يغيرنا للأحسن ورح يعطينا أولويات أحلى من يلي كانت عنا. كورونا عم يزرع فينا محبة وحب، كتار كانوا بحاجة انو يشوفوها ويشعروا فيها. كورونا عطانا حقيقة واضحة عن وجوه بعضنا.. متل ما هو وباء ومرض، خلي يكون حافز للحب والمحبة على وجه هالأرض".

وكانت قد احتفلت الفنانة مايا دياب، بشفاء الفنانة هند البحرينية من فيروس كورونا، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" بدي قول ألف الحمد لله على سلامة الفنانة هند، اليوم عرفت انها قدرت تتغلب على كورونا ورح ترجع على بيتها! الله يحمي الجميع ويعطي القوة لكل يلي عم يحاربوا الفيروس".

وأطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب برنامجها الجديد، والذى يحمل اسم "Side Talks ـ أحاديث جانبية مع مايا دياب"، والذي ابتكرته لمواكبة فترة الحجر الصحيّ التي يقضيها الجمهور في مختلف أنحاء البلاد العربية والعالم بسبب تفشّي وباء كورونا، وعُرضت الحلقة الأولى منه عبر تطبيق انستجرام عبر خاصيّة النقل المباشر حيث شاركها الجمهور وقائع البثّ، وكذلك استضافتها لأخصائية علم النفس للحديث عن الآثار النفسية التي تركها الحجر الصحي على مختلف العائلات.