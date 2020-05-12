شكرا لقرائتكم خبر عن جومانة مراد مع مؤلف خيانة عهد: هو ده اللى قتل هشام وحرق قلب عهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقات الماضية من مسلسل "خيانة عهد"، مقتل هشام "خالد أنور"، ابن عهد "يسرا"والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

جومانة مراد، إحدى المشاركات فى المسلسل، نشرت صورتها مع أحمد عادل، مؤلف المسلسل، وعلقت على الصورة قائلة"، "الصديق الأقرب إلى قلبي الكاتب المبدع العبقري احمد عادل ، كاتب مسلسل خيانة عهد واللي هو طبعًا السبب الأساسي في قتل هشام وحرقة قلب عهد وضياااااع شيرين .. بحبك اوي.. البوست الجاي عنوان بيته"



جومانة مراد

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.