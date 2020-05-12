شكرا لقرائتكم خبر عن مسنة تبكى على ضياع مريم ابنة محمد رمضان فى البرنس..وتعلق: حرام عليك يا فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت حلقة أمس من مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، نجاحا جماهيريا كبيرا، بعد المشهد الصعب الذى أداه النجم أحمد زاهر، وهو يترك الطفلة فريدة حسام التى تجسد شخصية "مريم" ابنة محمد رمضان فى الشارع، وهى تبكى، فى مشهد أبكى المشاهدين.

المشهد الحزين، تركا أثرا كبيرا لدى المشاهدين، وأيضا لدى الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تعاطفوا مع الفتاة ووالدها رضوان البرنس والذى لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهو فى السجن، فى الوقت الذى قدم فيه الفنان أحمد زاهر دور الشر ببراعة شديدة، بشكل جعل السوشيال ميديا تشيد به، وتصب غضبها على دوره فى المسلسل.

النجم محمد رمضان، نشر فيديو لسيدة مسنة تبكى وهى تشاهد أحداث المسلسل، بعد أن ترك فتحى مريم فى الشارع وهى تبكى، حيث يقول لها أحد الأشخاص بتعيطى على ايه، لترد، "حزينة على أمها وأبوها .. حرام عليك يا فتحى"، وعلق على الفيديو قائلا، "تفاعل الجمهور الطيب الغالي الأصيل في البيوت مع مسلسل البرنس نجاح يوجع القلب"

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السيدة المسنة

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.