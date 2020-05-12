وزارة الصحة تكشف عن قيمة تبرع محمد رمضان لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت وزارة الصحة والإسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان، رسالة شكر لكل من ساهم بتبرعات مادية لدعم الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الوزارة عن قيمة التبرع الذي قدمه الفنان محمد رمضان للوزارة، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، وهو 300 ألف جنية مصري.

وعلق الحساب الرسمي: " في خطابات مستمرة لوزارة الصحة والسكان لدعم جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا..ساهم أبناء الوطن هؤلاء من رجال الأعمال و مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، بكثير من التبرعات العينية والمادية، والمستلزمات الطبية وغيرها بالمستشفيات".

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وأضاف: "وتتقدم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز تلك الأزمة".

يذكر أن محمد رمضان قام بالتبرع لعدد من المستشفيات بمستلزمات طبية لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة ، نور اللبنانية "علا" ، روجينا"فدوى"، سلوى عثمان" سميحة" ، أحمد زاهر "فتحي"، نجلاء بدر"لبنى"، إدوارد" عبد المحسن" ، دنيا عبد العزيز"شيماء" ، عبد العزيز مخيون"حامد"، ريم سامي"نورا" ، بدرية طلبة"عظيمة"، رحاب الجمل"عبير"، أحمد فهيم "رأفت"، محمد علاء"ياسر"، أحمد داش" عادل"، ومحمد مهران"حمادة".