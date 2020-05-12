تراند اليوم : فنان شهير يثير الغضب: المشاهد الجريئة ليست حرامًا في رمضان لهذا السبب

وقال الفنان التركي كينان أميرزالي أوغلو، المعروف في العالم العربي باسم "إيزل"، إن مشاهدة المشاهد الجريئة في شهر رمضان ليست حراما، مبررا رأيه بأن هذه المشاهد لا تؤذي احد، وبإمكان المشاهد ان يغيّر القناة التي تعرض العمل الذي يتضمن ذلك، قائلا: "انت تختار ما تشاهد، فجهاز التحكم بيدك".
وتلقّى كينان موجة من الإنتقادات اللاذعة من قبل متابعيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه له البعض نصائح بأن لا يتحدث في الحلال والحرام على هواه، فيما أيده البعض فيما يقول.
يأتي هذا في الوقت الذي هاجمت فيه الفنانة التركية جانسو ديري، زميلاتها اللواتي ينشرن صورًا جريئة خلال شهر رمضان، وطالبتهنّ احترام المسلمين ومشاعرهم.
وكتبت "جانسو" الذي أشتُهرت بدور "عائشة" في الدول العربية عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "لا تنشرن الصور الجريئة خلال شهر رمضان، عليكم احترام مشاعر المسلمين أينما تواجدوا، يمكنكم تأجيل نشرها لبعد رمضان".
وأضافت الفنانة التركية :" هذا الشهر للصلاة لا لعرض الأجساد".
وأكملت "جانسو" :" تُشتمن كثيرًا عبر السوشيال ميديا وفي الواقع ولا تتأثرن، مع أنكن تمثلن لأجل الجمهور الذي وحده من صنع نجوميتكن، فلمَ عدم الاكتراث لمشاعرهم؟”.