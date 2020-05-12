إلقاء القبض على فنان بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمخدرات

ميرنا وليد - بيروت - بتهمة تعاطي ​المخدرات​ والمتاجرة بها بعد عثور القوى الأمنية على مادة "القنب الأحمر" في سيارته، تم إلقاء القبض على فنان الراب التونسي المعروف بإسم “A.L.A”.

ظاهرة المخدرات منتشرة بين مشاهير تونس بشكل كبير، إذ سبق وتم إيقاف عدة فنانين بعد التأكد من تورطهم ومنهم "كافون، كلاي بي بي جي، DJ Costa”، وفي هذا الصدد يفرض القضاء التونسي عقوبة شديدة ضد مثل هذه التهم.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان كان فيديو كليب LVL 10، والذي حقق أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية في يوتيوب.

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