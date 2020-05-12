علي غزلان يثير الجدل مجدداً حول علاقته بـ منة عرفة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثار الكاتب المصري ​علي غزلان​ الجدل مجدداً حول علاقته بالممثلة المصرية ​منة عرفة​، وذلك بعد عرض حلقتها ضمن برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال.

ونشر غزلان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له تجمعه بعرفة، وعلّق عليها قائلاً:"عزباء !! ده انا حتي بضحكك"، وهو التعليق الذي يأتي ساخراً من تصريح عرفة خلال الحلقة بأنها عزباء وليست مرتبطة حالياً.

ومن ناحية أخرى، تشارك منة عرفة في رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80"، مع غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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