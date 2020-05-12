نادين نسيب نجيم :"شكرا من القلب لـ يلي عم بساهموا بنبض القلب"

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ رسالة تقدير وإحترام للطواقم الطبية في اليوم العالمي للتمريض، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"التمريض من أنبل المهن السامية والانسانية لارتباطها بصحة الناس وعافيتهم تحية حب وتقدير لكل الطاقم فردا فردا وخصوصا بهي الأوقات الصعبة يلي تاركين فيها اهلهم وولادهم وحياتهم وعم يسهرو على سلامة وراحة الوطن بأكمله شكرا من القلب لـ يلي عم بساهموا بنبض القلب".

ومن ناحية أخرى، كانت نجت نجيم من حريق، خلال تصوير مسلسلها 2020.

ونشر مخرج المسلسل، فيليب أسمر، عبر صفحته الخاصة، مقطع فيديو يظهر حدوث حريق هائل، في أحد الأحياء الشعبية في بيروت.

وعلّقت نادين على الفيديو، قائلة: "منيح يلي فليت قبل بوقت.. قال بقللي خليكي شوفي المشهد! يا لهوي".

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