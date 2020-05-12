أريانا غراندي تؤكد علاقتها الغرامية بهذا الشخص وما علاقة جاستين بيبر؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح النجمان العالميان ​جاستين بيبر​ (26 عاماً) و​أريانا غراندي​ (26 عاماً) أغنيتهما "Stuck with U" (نحن بجانبك)، و التي تجمعهما للمرة الأولى خلال مسيرتهما الفنية، وهي تهدف إلى تمويل منح لأطفال موظفي الصحة والطوارئ العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واللافت في فيديو كليب الأغنية الذي تخطى عدد مشاهديه عبر "يوتيوب" الـ29 مليون، أن غراندي أكدت علاقتها الغرامية مع وكيل العقارات الشهير ​دالتون غوميز​، وذلك بعد الكثير من الأخبار التي تحدثت عن علاقتهما دون تأكيد منهما.

وظهرت غراندي في الكليب الذي صور من أجواء الحجر المنزلي الذي تلتزم فيه مع حبيبها الجديد، وهما يغمران بعضهما أكثر الوقت.

يذكر أن غراندي كانت على علاقة وجيزة بالنجم ميكي فوستر، كما كانت مخطوبة لمقدم البرامج الكوميدي بيت ديفيدسون.

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