فيديو نادر من زفاف أشرف زكي وروجينا..فستان العروس يثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم ونادر يعود إلى أكثر من 25 عاماً، من زفاف نقيب الممثلين المصريين ​أشرف زكي​ وزوجته الممثلة المصرية ​روجينا​، والذي تمّ بحضور عدد من النجوم المصريين بينهم أحمد السقا و​محمد هنيدي​ وعلي الحجار.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، فيما كانت أغلب التعليقات على فستان روجينا الذي حظي بردود فعل واسعة، بالإضافة إلى تسريحتها.

ولدى روجينا وأشرف ابنتان هما مايا ومريم، وبالرغم من الحب الكبير الذي جمعهما شهدت علاقتهما بعض المشاكل، إذ انفصلا في فترة من الفترات، إلا أن هذا الانفصال لم يدم أكثر من 6 أشهر.

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