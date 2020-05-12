ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​عبير نعمة​ أغنية وكليب "هيدي الدني" من كلمات ​غدي الرحباني​، موسيقى ​أسامة الرحباني​ وتم اختيار المخرج ​جيل الغبري​ ليوقع الكليب.

الكليب يركز بشكل أساسي على لقطات خاصة لعبير داخل قصر كبير مهجور تسترجع فيه لحظات نمر بها جميعا في مشوار الحياة من مختلف المواقف والاشخاص مثل الزعل والفرح ، اشخاص شباب ومسنين، ومواقف مختلفة تختصر الحياة بإختلافاتها وتناقضاتها.

دائما ما يحرص جيل على التعاون مع أسماء تقدم فنا راقيا فعن هذا الموضوع يقول في هذا التصريح الخاص : "بكل تواضع اعتبر نفسي مخرج انتقائي فالأسماء التي تعاونت معها بالسابق واتعاون معها حاليا لها ثقل خاص بالفن مثل كارول سماحة ويارا والدوزي وغيرهم واليوم اعتبر أن عبير إضافة جديدة لي".

وعن تعاون جيل الغبري مع عبير : "هذا التعاون المنتظر حصل بعد ان طلبت عبير منه أن يتولى إخراج الكليب وقد حرص بالعمل على أدق التفاصيل من حيث اللوك والستايل فعمل على التفاصيل ويعلق: "رغم انه ببعض المرات تمتلك الفنانة ستايل خاص تعتمده أحرص على اضافة شيء معين جديد بها بالعمل".

ويضيف: طبعا تحمست جدا للعمل مع عبير خصوصا بهذا العمل الذي تتعاون فيه مع غدي وأسامة الرحباني وهذه مسؤولية بالنسبة لي بالوقت نفسه أمر ممتع مهنيا".



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- جيل الغبري يكشف تفاصيل تعاونه مع عبير نعمة وغدي وأسامة الرحباني في "هيدي الدني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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