فنانات تعرضن للضرب على يد الحبيب منهنّ ريهانا وليندسي لوهان

ميرنا وليد - بيروت - لا يقتصر الضرب والعنف على عامة الشعب والجاهلين فقط، ولكن يقع أحيانا ضحيته بعض النجمات العالميات، حتى نجمات هوليوود على يد الزوج أو الحبيب، وينتهي الأمر بالانفصال، أو استدعاء الشرطة، وصولا إلى قاعات المحاكم.

ومن أبرز النجمات اللواتي تعرضن للضرب من أزواجهن أو عشيقهنَّ:

1- آنا نيكول سميث:

أكدت النجمة آنا نيكول سميث، خلال مذكراتها التي تعود للفترة ما بين عامي 1991 و1992، أن حبيبها كان يغار عليها كثيراً، انفصل عنها بعدما ضربها هي ووالدتها.



2- ​ريهانا​:

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تعدى النجم كريس براون على حبيبته النجمة ريهانا بالضرب في منزلها عام 2009 بعد حفل جوائز الغرامي وإصابتها بكدمات في وجهها وجسدها، وتم القبض عليه وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وألزمته المحكمة بعدم التعرض لها.

3-​ليندسي لوهان​:

تعرضت النجمة الأميركية ليندسي لوهان للضرب على يد خطيبها المليونير الروسي إيجور تارابسوف بسبب مشاجرة بينهما على الشاطئ وفي منزلها، واستنجدت بجيرانها بسبب تهديدها بالقتل، وانفصلت عنه وهربت لفترة طويلة الى جزيرة سردينيا الإيطالية لتستريح.



4-مادونا:

عانت النجمة الأميركية مادونا من العنف والتعدي بالضرب من زوجها النجم شون بين الذي قيدها في مقعد بغرفتهما وعذبها بعد تناوله مشروبات كحولية.



