ميرنا وليد - بيروت - ما زالت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ تحضر لألبومها الجديد، وقد علم موقع "الفن" انها ستصدر اغنية سينغل بعد انتهاء ازمة ​فيروس كورونا​.

الأغنية السينغل كلمات احمد ماضي والحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة وانتاج روتانا.

كما علم موقعنا أن نوال ستختار بين إسمين للأغنية إما " قلبي على قلبو" او "يا غرامو" .

وكانت قد كشفت نوال أنها لم تنته سوى من تسجيل اربع أغنيات من ألبومها.

يذكر أن آخر أعمال نوال أغنية "اتحاربت" وهي شارة مسلسل "سلطانة المعز" كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع أحمد إبراهيم.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- بين "قلبي على قلبو" و" يا غرامو"..ماذا ستختار نوال الزغبي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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