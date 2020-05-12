كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر سلوى عثمان تكشف تفاصيل مشهد انهيارها في مسلسل "البرنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة سلوى عثمان، في أحدى البرامج التلفزيونية تفاصيل كواليس تصوير المشهد الذي بكت فيه عندما أكتشفت أن اولادها من قاموا بقتل زوجة الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس".

وقالت سلوى: " هذه النوعية من المشاهد بتقتلني من الإرهاق لانني أجسد الدور حقيقي كأنني أمهم بالفعل".

وأضافت: "كنت بحاول أن أهدى حتى اسمح لباقي الفنانين بالحديث خوفًا من أن حديثهم لا يفهم وخصوصًا أنه مهم جدًا".

وتابعت:"وبعد الانتهاء من تصوير المشهد ظليت أبكي فحاول المخرج محمد سامي وباقي الفناينين تهداتي وأتوا لي بالماء والعصير حتى اتوقف عن البكاء".

مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته الفنان محمد رمضان وروجينا ونور اللبنانية وأحمد زاهر.