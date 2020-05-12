كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد مسلسل النهاية الحلقة 18.. يوسف الشريف يتصدر قائمة تريند "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتل الفنان يوسف الشريف قائمة التريندات عبر موقع تويتر، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشر والذي توالت فيها الأحداث المثيرة والتي كانت بمثابة مفاجأن بالنسبة للجمهور أبرزهم سرقة الوعي الخاص الذي حضره الروبوت زين، وإكتشاف أن عزيز روبوت.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، حسام داغر، محمد جمعة، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.