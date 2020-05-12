بالفيديو – حلمي بكر ينفجر في البكاء: “ابنتي مموتاني”

متابعة بتجـــــــــرد: استضافت المخرجة إيناس الدغيدي في حلقة أمس (الاثنين) من برنامجها “شيخ الحارة والجريئة”، المذاع عبر قناة “القاهرة والناس” الموسيقار الكبير حلمي بكر.
ورد الموسيقار الكبير خلال الحلقة على سؤال لشيخ الحارة حول أزمته مع طليقته؛ باكياً: “أنت عارف في الموضوع دا كله بنتي اللي مموتاني بتقولي يا بابا أبوس إديكم”. ثم انهمر في البكاء بشكل هستيري.
والمعروف أن أزمة كبيرة حدثت بين بكر وطليقته أدت إلى تقديم عدة بلاغات متبادلة بينهما حيث اتهمها باستئجار بلطجية للاعتداء عليه.
كما منعته طليقته من رؤية ابنته بعدما حصلت على حق حضانتها ولم تمكنه من حقه في رؤيتها.
يذكر أن برنامج “شيخ الحارة” كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل “وهبة” إلى قناة أون.
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