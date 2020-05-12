رومانسية عابد فهد تجاه زوجته على الهواء تسرق الأنظار

متابعة بتجــــــــــرد: أثار الفنان السوري عابد فهد الاهتمام بما قاله عن العلاقة بينه وبين زوجته الإعلامية زينة اليازجي. وجاء هذا خلال رده على بعض الأسئلة أثناء حلوله ضيفاً على برنامج “إغلب السقا” الذي تقدمه المذيعة اللبنانية رزان مغربي والفنان المصري أحمد السقا على شاشة قناة MBC مصر.

وقال إنه يأخذ دائماً رأيها في الاعتبار كلما أراد تنفيذ مشروع ما ويفكر في ما ستكون عليه ردة فعلها. وأشارت رزان إلى أنه تأثر كثيراً أثناء تحدثه عن زينة قبل أن تسأله عن سبب عدم وضعه خاتم الزواج في إصبعه. وفي هذا الصدد قال إنه نزع الخاتم لأنه يقوم حالياً بتصوير مسلسل حيث يتعين عليه أداء شخصية تتطلب استخدام بعض الأكسسوارات. وعلق: “الدبلة في قلبي”.

وأثارت رومانسيته ضجة على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث أثنى الكثيرون على صدق عاطفته تجاه زوجته.

ويشار إلى أن عابد يشارك حالياً في مسلسل “الساحر” إلى جانب عدد من وجوه الشاشة السورية واللبنانية مثل ستيفاني صليبا ومحمد حداقي وعبد الهادي صباغ ورودريغ سليمان وفادي ابراهيم وسلطان ديب وميشال حوراني وآخرين. وهو من إخراج محمد لطفي وعامر فهد.