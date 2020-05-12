عمرو سعد يروي كواليس مشاركته في “الاختيار”

متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان المصري عمرو سعد كواليس مشاركته كضيف شرف في مسلسل “الاختيار” للمخرج بيتر ميمي، وبطولة مواطنه الفنان أمير كرارة.

وقال سعد، في تصريحات صحفية له، إنه صور مشاهده في يوم واحد خلال شهر رمضان الحالي، حيث كانت أجواء التصوير شاقة ومرهقة على أسرة المسلسل بالكامل، مضيفاً: “شاهدت أمير كرارة منهك للغاية جراء التصوير، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الممثلين والفنيين وما إلى ذلك”.

وأشار إلى أنه فوجئ بتصدره تريند “تويتر” و”غوغل” بعد ظهوره بحلقتين، رغم أن هذه المسألة ليست من اهتماماته ولا يشغل تفكيره بشأنها، إلا أنها أسعدته لأنها تعكس اشتياق الجمهور إليه من جانب، إضافة إلى تحقيق هذه النوعية من المسلسلات الوطنية لصدى واسع بين المشاهدين.

ويشارك في بطولة “الاختيار” أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد رجب، إياد نصار، آسر ياسين، محمد إمام وغيرهم، سيناريو وحوار باهر دويدار.