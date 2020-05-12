حلمي بكر يبكي: طليقتي خطفت ابنتي.. وتعاونت مع عمرو دياب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزوج الملحن المصري الكبير حلمي بكر 12 مرة، فأطلق عليه لقب "شهريار الفن"، ولكن زوجته الأخيرة هزمته، فبعد طلاقها منه منعته من رؤية ابنته، وأرسلت بلطجية له ليلقنوه "علقة موت"، بحسب وصفه، ما جعله ينهار من البكاء خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.



ويحرص بكر دائما على الظهور قويا ليهاجم في كل اتجاه ما يراه غير ملائم أو صالح من فن الغناء والمغنين، حيث واصل هذا الهجوم خلال البرنامج، وعندما جاءت لحظة الحديث عن ابنته الوحيدة التي أنجبها من زيجته الأخيرة انهار ودخل في وصلة بكاء شديدة.

بكر قال إن ابنته 3 سنوات ولكنها مشتعلة الذكاء والعشق له، ولكنه حرم منها بسبب خلافه مع طليقته الذي وصل للمحاكم وتهديد بلطجية له، لدرجة أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح منذ فترة، لافتا إلى أن الأمر متداول في المحاكم، مؤكدا أنه لن يتزوج مرة أخرى لأن ابنته هي كل حياته الأن، ويتمنى عودتها له.

وعن مشاعره خلال الحظر قال إن صورة ابنته لا تغيب عن عينه حيث يتذكرها وهو نائم أو متيقظ، بينما تحدثه أو تنام بجواره وتقول له إنها تحبه مثل البحر والبيسبين ليبكي في المنام ويستيقظ ودموعه فوق خده.





وردا على شيخ الحارة بأنه "شهريار الذي تزوج 12 مرة" قال بكر إنه كان ضحية للنساء أكثر من مرة، وأن كل من تزوجهن كن "بنات ناس"، نافيا أن يكون "متصابيا" رغم أنه تعدي الـ80 من عمره، مضيفا: "كم من الشباب كهول والعكس، والعبرة أن تعيش الشباب خلال مراحل عمرك.. هناك نساء تطيل العمر وهناك العكس".

وعن شائعات القسوة التي تطارده، وأنه ترك ابنه، قال بكر: "إن والدة ابني عظيمة، فهي ربته تربية جيدة وهو يعيش في أمريكا الآن، ويعمل في تخطيط المدن"، مؤكدا أنه وابنه وابنته من ومواليد يوم واحد هو 6 ديسمبر وأن الفارق بين كل منهم 40 عاما في صدفة يندر أن تتكرر.





Advertisements

وخلال البرنامج أكد بكر عن رفض نقابة الموسيقيين لحمو بيكا قائلا "يجوز وجود نقابة حرة موازية من الجمهور تساعده أما الموسيقيين فلن تكون في يوم من الأيام غطاء لمفردات فاسدة".



وعن نجاح مطربي المهرجانات قال بكر: "كوكب القرود يسمح بالتسلق.. ولكنني سأنقذ ابنتي من هؤلاء".





ونفى بكر رفض عمرو دياب لألحانه مؤكدا أن لديه أغنية بصوت الهضبة في منزله منذ 30 سنة ومن تأليف مجدي النجار لكن حدث خلاف، لأنه يرفض تدخل المطرب في عمله.

وأشار بكر إلي إشادة كاظم الساهر به بعد غنائه لوردة قائلا أنه يوم أن يفكر في تقديم أغنية من غير ألحانه فستكون لبكر، نافيا أن يكون أي مطرب كبير رفض أغنياته.

وأعرب بكر عن إعجابه بصوت آمال ماهر التي اعتبرها أهم صوت نسائي مصري، معتبرا أنها تقدم إبداعات حسية لحظية، وأنه ينقصها حسن الإدارة بعد ترك محسن جابر.



