قتلى إثر تفجير انتحاري استهدف جنازة في أفغانستان المزيد

قتل وأصيب العشرات بجروح في تفجير انتحاري وقع، اليوم الثلاثاء، خلال جنازة في شرق أفغانستان.

ووفق ما أفاد به متحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله كوغياني، فجّر المهاجم نفسه وسط جنازة لقائد محلي في الشرطة.

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وأشار كوغياني إلى أن المعلومات الأولية تظهر أن 40 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجوم.

وحتى الساعة لم ترد تفاصيل أخرى حول الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

لكن لطالما كانت ننغرهار الواقعة قرب الحدود الباكستانية والتي شهدت معارك دامية في السنوات الأخيرة معقلا لتنظيم داعش وعناصر حركة طالبان على حد سواء.