مي البلوشي تعلق على رقص ابنتها في "محمد علي رود": ما في شيء مخل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة الكويتية مي البلوشي على مشهد رقص ابنتها الفنانة سعودة في مسلسل "محمد علي رود"، قائلة : "هو المشهد عادي ما في شيء.. رقص عادي ما في شيء مخل.. والمشهد كان جدا عادي والدليل على ذلك أن أغلب القنوات ذاعت المشهد ولم تحذفه".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية :"بنتي ما سويت شي مختلف عن شكل الأعراس زمان.. كان كل البنا بترقص بهذه الطريقة".

وأكدت أنها لم تتدخل في شغل ابنتها ولا تعلق عليه إلا إذا كان هناك مشهد يجمع بينهما، أما ماعدا ذلك كل منهما يعلق على مشاهده بنفسه.

وأوضحت أنها تستشير ابنتيها في أي عمل يعرض عليها بعد قراءة النص، معلقة "إذا حسيت النص يناسبني أسأل سعودة وشيماء.. ولكن سعودة لا تستشيرني في أعمالها تستشير فقط شقيقتها شيماء".

أما عن اتهام البعض لهما بالتصنع في اللايف الذي يجمع بينهما، قالت :"المعروف عنا لأغلب المتابعين أننا عفويين جدا ونظهر على طبيعتنا.. وفي بعض الأحيان ننسى أننا لايف وهو ما يعرضها لمواقف طريفة في بعض الأحيان".

وسبق وأن انهارتْ الفنّانة الكويتيّة مي البلوشي من البكاء على الهواء، بعد أنْ تذكّرت الحادث الأليم الذي تعرّضت له ابنتها الفنّانة سعودة، واصفة تلك الأيام بأنّها أسوأ ما مرّ عليها في حياتها، حيث عانتْ ابنتها من حالة نفسيّة صعبة.

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وأوضحتْ البلوشي في تصريحات تلفزيونيّة: "ما أدري كأن ظهورها معي أصابها بالعين.. كنا وايد مستأنسين والناس طايرة بيها فكانت الأنظار كلها علينا".

وتابعتْ: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وكنا كلنا واقفين معاها ومساندنها.. للأمانة أختها شيماء ما كانت تفارقها ثانية واحدة".

بينما علّقتْ سعودة على هذا قائلة: "عقب الحادث كل شيء فيني تغير تفكيري تغير وأسلوبي تغير.. وهذا الحادث كان نقلة كبيرة زادت من وعيي بشكل كبير".

وكانت الفنانة سعودة، قد تعرّضتْ لحادث أليم أثناء مشاركتها لوالدتها الفنّانة الكويتيّة مي البلوشي، لتقديم أحد برامج المسابقات على التّلفزيون الكويتيّ.