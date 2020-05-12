أيمن بهجت قمر يتراجع عن مهاجمة محمد صبحي: تعبيري قليل أدب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تراجع السيناريست المصري والكاتب أيمن بهجت قمر مؤلف مسلسل "فالنتينو" الذي يقوم بدوره الفنان المصري عادل إمام ويعرض في رمضان الجاري، عن إهانته للفنان محمد صبحي وذلك في أعقاب تعليق أطلقه استنكر فيه الهجوم على الفنان صبري فواز الذي انتقد محمد صبحي، في حلقته التي ظهر بها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة".

وقدم أيمن بهجت قمر اعتذاره لـ محمد صبحي، في منشور كتبه عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، أوضح فيه أنه أساء الأدب عندما أطلق لفظ "صفر" في إطار التعليق على أعمال محمد صبحي، مطالبًا زوجته بأن تأخذ منه هاتفه وهو صائم، وذلك تعبيرًا منه أنه لا يتحكم فيما يقول وهو صائم.

وكتب أيمن بهجت قمر قائلًا: "توضيح عشان كلامي يبقى واضح وبضيف عليه عشان اتاخد في سياق مش حلو.. أنا عاشق لأعمال محمد صبحي مع لينين الرملي، وشايف إن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كان خسارة له ولينا كجمهور".

وأضاف مؤلف مسلسل "فالنتينو" أن تعبير "صفر" الذي استخدمه في كان تعبيرًا حادًا وقليل الأدب، مختتمًا: "وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم".

وكان أيمن بهجت قمر قد كتب في تعليق له عبر موقع "فيسبوك" أن "محمد صبحي ليس نبيًا أي حد في العالم يُنتقد.. أنا أيضا لا أحب محمد صبحي بدون لينين الرملي.. بالنسبة لي هو بدون لينين صفر كبير"، وذلك لدعم رأي الفنان صبري فواز.

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من جانبه كان قد علقّ محمد صبحي على ما أطلقه أيمن بهجت قمر من تصريحات، فقال إن ما قاله أيمن يعبر عن رأيه الشخصي وأنه من حق أي شخص يقول رأيه طالما لم يتعد حدود الأدب والأخلاق، مبينًا في تصريحات صحفية له قائلًا: "أنا أحترم رأيه لكن لا يوجد شخص يتفق عليه الجميع فهناك من يتفق وهناك من يختلف".

وكان قد تراجع السيناريست والمؤلف الغنائي أيمن بهجت قمر، عن قرار اعتزاله التأليف بعدما كان قرر اعتزاله مطلع العام الجاري عقب 28 عامًا من العمل، مؤكدًا أن حالته النفسية هدأت كثيرًا عن الفترة الماضية وأنه اتخذ هذا القرار بعد محاولات عدة لإثنائه عن الاعتزال.

وأكد مؤلف مسلسل "فالنتينو" أن الضغوط التي تعرض لها من زوجته إنجي عبدالحافظ، إضافة إلى ضغوط أصدقائه والكثير من جمهوره سبب تراجعه عن الاعتزال، منوهًا أن الأمر له علاقة بالمطرب المصري عمرو دياب.

وفسّر أيمن بهجت قمر علاقة عمرو دياب، بأن الثناء عليه بعد نجاح أغنيته "مهرجان" التي تعاونا فيها سويًا، وتشجيعه له كان عاملًا كبيرًا في اتخاذ هذا القرار، مبينًا أن تحقيق أغنيته "سنة الحياة" التي كتبها ضمن إعلان لرمضان هذا العام، النجاح ونسب المشاهدة العالية ساهمت في الأمر.

ويعد أيمن بهجت قمر واحدًا من أهم الشعراء الغنائيين في مصر منذ العقد الأول للقرن الواحد والعشرين وهو من أكثر الشعراء كثافة في التأليف، كما أنه ابن الكاتب المسرحي الكبير بهجت قمر، وقام "أيمن" بتأليف العديد من الأشعار لأبرز المطربين في مصر والعالم العربي مثل سميرة سعيد وإيهاب توفيق وعمرو دياب ونانسي عجرم ومحمد حماقي وحميد الشاعري وجنا وشيرين وجدي وحسين الجسمي وتامر حسني ومصطفى قمر ورامي عياش ووائل جسار وأحمد عدوية وغيرهم.