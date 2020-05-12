شكرا لقرائتكم خبر عن "وعرش ربنا وعليا الطلاق من دراعى".. أبرز لازمات نجوم مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازمات جديدة نسمعها من النجوم فى دراما رمضان الحالى وكل فنان يخلق لنفسه لازمة معينة ليتميز بها فى الموسم لتكون بصمة لدى الجمهور وعلامة مميزة له، فحيث اختار الفنان أحمد زاهر فى مسلسل "البرنس"، لازمة "وعرش ربنا" الذى يكررها فى الكثير من الجمل عندما يحاول إقناع زوجته "شيماء" دنيا عبد العزيز أو "فدوى" روجينا أو أشقائه، فلفتت شخصية "فتحى" أحمد زاهر الأنظار إليها وأصبح الكثيرون يراقبون تصرفاته وينتظرون ردود أفعاله على المواقف المختلفة.

تدور أحداث المسلسل فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.

أيضا الفنان أحمد صلاح حسنى والذى يقدم دور أحد فتوات حى الجمالية "عزمى أبو شديد"، فى مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، حيث إنه فى كثير من المشاهد التي يقدمها مع باقي الفنانين يستخدم لازمة "عليا الطلاق من دراعى"، كثيراً و"الله" لتصبح لازمته الخاصة فى أحداث المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل فى عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم "الفتوة"، الذى يتحمل مسئولية الأهالى.

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الفنانة رانيا محمود ياسين استخدمت لازمة خاصة بها لتتميز بها فى أحداث مسلسل "فلانتينو"، وهى "وحياة غيبة جوزى"، حيث تجسد شخصية طيبة تعانى من عدم الإنجاب وتعاطف معها الجمهور بسبب تحملها لمعاملة حماتها القاسية وتتحول شخصيتها حينما يسافر زوجها تأخذ بثأرها من حماتها وشقيق زوجها.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.