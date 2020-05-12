شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة منير: شخصية أم التكفيرى فى "الاختيار" تحمل مشاعر متناقضة وقاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة ماجدة منير في أكثر من مسلسل خلال السباق الرمضاني لهذا العام، أبرز هذه الأعمال "الاختيار" للنجم أمير كراره، حيث تجسد ماجدة دور والدة التكفيرى الذى اقتحم أحد الكمائن بحزام ناسف واحتضنه الجندى ياسر ليحمى زملاءه فى الكمين، فمنذ اللحظة الأولى من ظهورها وانهالت عليها الكثير من الإشادات بعدما استطاعت خطف الأنظار بصدق أدائها وملامحها التي عكست روح الشخصية.

وقالت ماجدة منير لـ"الخليج 365" إن مخرج "الاختيار" بيتر ميمى هو الذى رشحها للمشاركة فى العمل، وذلك فى ثاني تعاون بينهما بعدما قدمت معه مسلسل "كلبش ٢" فى شهر رمضان قبل الماضى، لافتاً أنه كان ترشيحه بعدما شاهدها فى مسلسل "سجن النسا".