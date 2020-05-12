تراند اليوم : "أثار الجدل بالتطبيع".. قرار مفاجئ بوقف عرض مسلسل "مخرج7" على "إم بي سي"

فاجأت قنوات "إم بي سي" الجميع بقرار جديد بوقف مسلسل "مخرج7" بطولة الفنان السعودي ناصر القصبي، الذي أثار جدلًا واسعًا واتُهم بالدعوة للتطبيع مع إسرائيل، واستبداله بعرض المسلسل الكويتي الشهير"درب الزلق"، ابتداء من الجمعة القادمة.فيما بررت قنوات "إم بي سي" وقف عرض البرنامج إلى وقف تصويره في ظل أزمة كورونا ، مشيرة إلى أنه لم تكتمل حلقاته الثلاثين.وواجه مسلسل “مخرج ٧” انتقادات واسعة منذ بداية عرضه ، ولذلك فإن هناك قبولا لدى شرائح المجتمع لاستبداله، وطالت الانتقادات التي وجهت للمسلسل الناحية الفنية والدرامية والمحتوى والرسالة التي يقدمها.وكانت مجموعة قنوات إم بي سي وقف مسلسلي "أم هارون"، و"مخرج7"، اللذين تبثهما يوميا منذ بداية شهر رمضان، عقب اتهامات وجهت إليهما بالترويج للتطبيع مع إسرائيل.وخلال مداخلة هاتفية، ناقش المتحدث باسم مجموعة قنوات إم بي سي، مازن حايك، مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، مشهد في مسلسل مخرج 7 بين الممثل السعودي ناصر القصبي وراشد الشمراني، التطبيع، وسط استنكار من الأول وتشجيع من الثاني، ودخول الاثنين في تبريرات بخصوص الموقف.ورد حايك، على سؤال أديب بشأن اتهامات التطبيع في المسلسلين: "بالعكس إم بي سي تدخل الأمل والبهجة بقلوب أناس يعيشون تعاسة العالم العربي منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي".

وأشار إلى اتهامات التطبيع جاءت بالوقوف عند عبارات في مسلسلي أم هارون ومخرج 7، مستدركا: "نحن معتادون على الحملات الاستباقية ضد أعمالنا الدرامية".

وأكد أن المجموعة لا تتاجر بالقضية الفلسطينية كآخرين ولا استضافت لديها مسؤولين إسرائيليين”، مضيفا: “لسنا من التجار فلا يتهمونا بالتطبيع.

وأضاف: "لن توقفنا حملات أو تخوين، (..) واطمئنوا أم هارون ومخرج 7 وبرنامج (الفنان المصري) رامز جلال مستمرون".