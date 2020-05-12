نجوى كرم تشارك المتابعين مجموعة من أجمل أغنياتها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مدته حوالي الـ3 دقائق، جمعت فيه مجموعة من أجمل أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الفني منذ البداية وإلى اليوم، وكان من بينهم "أنا ما فيي"، "يا حلو"، "ما حدا لحدا"، "عطشاني إسقيني"، "ساحرني وغلغل فيي"، "تعا تعا خبيك"، "ما في نوم"، "يخليلي قلبك" و"ملعون أبو العشقك".

وعلّقت كرم على الفيديو بالقول:"كل غنية بتحمل ذكرى حلوي بالنسبي إلي، خبروني إنتوا عن ذكرياتكن مع هالأغاني".

وتفاعل الماتبعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أعربوا عن إعجابهم ومحبتهم لكل الأغنيات، فيما تحدث البعض الآخر عن بعض الذكريات الخاصة التي تجمعه ببعض الأغاني.

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