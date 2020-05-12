ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية ​كارين رميا​ في أغنية جديدة بعنوان "صغير الحي"، كلمات وتوزيع وألحان فريد و​ماهر الصباغ​.

وشارك في الغناء أيضا ماهر الصباغ ونعمة الصباغ.

وقد جاء فيديو كليب الأغنية على طريقة الرسوم المتحركة.

وأتت هذه الأغنية بمناسبة ولادة إبن كارين رميا والمؤلف والمخرج اللبناني ماهر الصباغ في ٣٠ نيسان/أبريل، وأسمياه "شربل".

يذكر أن كارين الفنانة التي تمتلك صوتا جميلا جدا، كانت قد أطلت في أعمال مسرحية قامت ببطولتها من تأليف وتلحين وإخراج الأخوين ​فريد وماهر الصباغ​ وهي "من أيام صلاح الدين"، الطائفة 19" و"حركة 6 أيار".

وتمجد كارين الرب بصوتها حيث انها رنمت وشاركت في العديد من الريسيتالات.

من أسرة الفن نهنئ ماهر الصباغ وكارين رميا بمولودهما، ونتمنى له العمر المديد والصحة والسعادة والنجاح.

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كانت هذه تفاصيل خبر هدية ماهر الصباغ وكارين رميا لمولودهما... "صغير الحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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