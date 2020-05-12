بلقيس تنهار بسبب مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ عن حزنها الشديد بسبب الحلقة الأخيرة من مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري ​محمد رمضان​، وتحديداً بسبب تصرف الممثل المصري ​أحمد زاهر​ تجاه إبنة شقيقه في العمل رمضان.

ففي الحلقة الماضية قام فتحي برفقة أشقائه بزيارة رمضان في السجن مصطحبين إبنة الأخير، حيث استخدمها لتهديده بها وإجباره على التنازل عن ملكيته للمنزل "الميراث"، وما كان من رمضان إلا أن وقع على عقد التنازل وأوصى أحمد زاهر بابنته، غير أن رد فعل زاهر كان صادمًا والمفاجأة أنه ترك طفلة "رضوان" في الشارع بعدما طردها.

وكتبت بلقيس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ادي عندكم حلقة البرنس اليوم؟ أنا جاني انهيار معقول فيه ناس كدا بالدنيا دي؟! ايه يا عم فتحي حرام عليك".

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