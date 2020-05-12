تراند اليوم : الفتوة حلقة 19 – عزمي ُيهدد المعلم سيد.. ويرفض زواج ليل من حسن

خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل الفتوة يشك أحمد صلاح حسني في ضياء عبد الخالق أثناء جنازة والده أحمد خليل، ويسأل حسن أبو جبل عما حدث، وأن والده قتل فداء له ولكن ياسر جلال يؤكد له أنه لو كان يعلم ما سيحدث لكان فداه هو .

حيث بدأت أحداث الحلقة ١٩ من مسلسل «الفتوة»، بتشيع جنازة المعلم صابر (أحمد خليل)، ويستغل فضل (محمود حافظ)، كبير العربجية، انشغال الجمالية في العزاء، ويجمع اهالي «العربخانة»، للأنتقال للعيش داخل الحارة، بعد انتشار المرض بينهم.

وتهجم رجال سيد اللبان (رياض الخولي)، فتوة المدبح، وعلي رئسهم جعفر، على حي الجمالية للسيطرة عليه، ويطلب عزمي (أحمد صلاح حسني) مساعده حسن الجبالي (ياسر جلال)، لحماية الجمالية، ويفر رجال سيد اللبان بعد الأشباك معهم.

ما عدا جعفر، فيطلب حسن تعين فتوة جديد، لعدم تكرار ما حدث، فيعلن عزمي نفسه الفتوة، فيتدخل فرج (ضياء عبدالخالق) كبير المشاديد، ويعلن انه الأحق بالفتونة، ويطلب مقابله عزمي في مبارزة «بالنبوت».

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وتطلب أم حسن الجبالي (أنعام سالوسة)، من ابنها الأبتعاد عن صراع الفتونة، ويذهب عزمي، إلى سيد اللبان، ويسئله عن هجوم رجاله على الجمالية، ليخبره انه كان يستغله هو وأبوة المعلم صابر وأخته ليل (مي عمر)، للوصول إلى فتونة الجمالية، ويهدده بسرعه إرسال جعفر حي.

ويذهب الشيخ مبروك (أحمد خالد صالح)، لطلب الزواج من شكر (هنادي مهني)، لكن تطرده أمها، وتقول ليل، لعزمي انها ستقتل أمه حسيبة (عايدة رياض)، لأخذ تار والدتها، ويخبرها انه لن يسمح لها بالزواج من حسن الجبالي.

مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

شاهد الحلقة كاملة..