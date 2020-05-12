تراند اليوم : اتفرج شيخ الحارة يفضح حلمي بكر – «تزوج امرأة متزوجة»

توك شو

كشف “شيخ الحارة” أن الموسيقار حلمي بكر، لم يكن موفقًا في كثير من زيجاته التي وصل عددها 12 زيجة.

وقال شيخ الحارة لحلمي بكر في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” تقديم المخرجة إيناس الدغيدي على شاشة القاهرة والناس: “واحدة خانتك، وواحدة سرقتك، وواحدة نصبت عليك، وواحدة اتجوزتك وهي متجوزة”.

وعقب حلمي بكر، قائلا: “قدري، القدر لا يمنع، اللي اتجوزتهم كانوا ولاد ناس، بعدين طلع منهم ولاد ناس شرعي، منهم طلعوا غير شرعي”.

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وعن تشبيهه بشهراير، بعد 12 زيجة، قال حلمي بكر: “شهراير كان ونص ونص بس”. وعلق الملحن الكبير حلمى بكر على الزواج بين بنت صغيرة ورجل كبير، قائلا، “يوم ما أى اتنين بيتقابلوا مش بيقولوا لبعض سنك كام سنة، ولكن اللى بيحصل بينهم نقاش، واللى انفصلت عنهم أصدقائى وفى منهم عاوز يرجعلى، وفى علاقات كتيرة ناجحة فى فارق السن الكبير”.

وكشف بكر سر عدم تعاونه مع عمرو دياب كل هذه السنوات، قائلا: “عندى لحن بصوت عمرو دياب من 30 سنة لكن اختلفنا، هو متعود يتدخل، على راسى إنه دارس، وهو كان فرحان إنه شغال معايا”.