تراند اليوم : من القلب للقلب .. نيللي كريم تدعي لشريهان في صلاتها – تقبل الله

نشرت شريهان عبر حسابها الشخصي على موقع Twitter، أمس تدوينة دعت من خلالها للفنانة نيللي كريم، قائلة: “أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم و أنت لا تشعر.

عبرت نيللي كريم عبر حسابها على Twitter عن سعادتها بمفاجأة شريهان، وقالت : “احلي حاجه الواحد يصحي الصبح يلاقي إنسانه جميله و صادقه و حساسه زيك يا شيري بتدعيلي”.

تابعت: “بحبك انتي عظيمه يا روح قلبي بكل معاني الكلمه. ربنا يديكي الصحه و السعاده و الرضا ليكي و عيلتك. بحبك اوي”.

يذكر أن نيللي كريم يعرض لها حاليًا مسلسل “بـ100 وش”، ويشاركها بطولته كل من آسر ياسين، علا رشدي، محمد عبد العظيم وشريف الدسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.