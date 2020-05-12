تراند اليوم : حلمي بكر: أمال ماهر نمبر وان فى مصر.. فيديو

توك شو

قال الملحن الكبير حلمى بكر، إن الجمهور إذا أرد أن يسمع حمو بيكا، علينا أن يشكل نقابة موسيقيين موازين أخرى حرة، طالما أن بيكا له جمهور، ولكن “عمر النقابة ماهتبقى غطاء لمفرادات فاسدة”.

وتابع بكر في برنامج شيخ الحارة، على قناة القاهرة والناس، مع إيناس الدغيدى، “كل طلعة شمس في 3 الاف تجربة غنائية في أمريكا.. ولكن بيحصل فرز.. أنواع الغناء كلها موجودة، والاندرجراوند عبارة عن ناس بتحاول تثبت وجودها، في الراب وفى الراى وكلها أساليب غناء عالمية، لكن اللى موجود عندنا دلوقتى مالهوش علاقة بالراب، وأنا أرحب بالأصوات الجيدة، ومستعد أقعد مع رضا البحراوي”.

وأضاف بكر، عن مطرى المهرجانات “شاكوش صوته كويس لكن أتمنى يستفيد باللى قاله له منير”.. وعن عدم تعاونه مع عمرو دياب كل هذه السنوات، قال: “عندى لحن بصوت عمرو دياب من 30 سنة لكن اختلفنا.. هو متعود يتدخل.. وعلى راسى انه دارس.. وهو كان فرحان انه شغال معايا”.

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وعن الأصوات النسائية في مصر، قال بكر، أهم صوت نسائى مصرى هو آمال ماهر وهى رقم واحد لأنها بتقول إبداعات حسية دون أن تدرى، ولكن “المطرب مش صوت بس في حاجات كتيرة مثل الإدارة والذكاء، وأعتقد إنه حصلها خلل بسبب انها تركت محسن جابر ثم عادت له مرة أخرى، وأقول لها، فكرى كويس في اختياراتك”.

وعن تعاونه مع المطربين الكبار، قال بكر، مافيش مطرب رفض ألحانى، حتى أن كاظم الساهر غنى من سنة أغنية كنت عاملها لوردة، وفى يوم من الأيام قال “يوم ما افكر أغنى لغيري هيكون لحلمى بكر”.