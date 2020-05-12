تراند اليوم : وجع قلب.. وفاء عامر تبكي بسبب أصعب مشهد في البرنس- فيديو

أثار مشهد نهاية الحلقة 16 من مسلسل “البرنس” والذي يعرف فيه محمد رمضان بخطف ابنته حالة من الجدل الواسع وكانت حديث السوشيال ميديا.

ولم يكن حديث السوشيال ميديا فقط بل شهدت تفاعلا كبيرا من خلال نجوم الفن ولعل من أبرزهم الفنانة وفاء عامر التى أثارت حالة من الجدل ايضا بفيديو لها ظهرت فيه وهي تبكى بسبب هذا المشهد.

وكان بكاء وفاء عامر حديث السوشيال ميديا أيضا خاصة أنها تفاعلت بشكل مؤثر مع المشهد وتعاطفت مع شخصية “رضوان” التى يقدمها الفنان محمد رمضان.

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وياتى تفاعل وفاء عامر مع الأعمال الفنية ليس الأول حيث تفاعلت من قبل مع عدد من الأعمال الفنية وإن كان للفنان محمد رمضان نصيب كبير خاصة أنها شاركته فى عدد من الاعمال الفنية منها نسر الصعيد وابن حلال.

ومن المعروف أن وفاء عامر عضو ناشط على السوشيال ميديا خاصة انها تفاعلت ايضا مع شخصية شقيقتها ايتن عامر فى مسلسل “فرصة تانية” والتى أثارت حالة من الجدل.

وكان رد فعل وفاء عامر على شخصية سقيقتها ايتن عامر حيث قالت لها عبر حسابها على انستجرام “منك لله جيبالى الكلام من الناس”.