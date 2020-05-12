تراند اليوم : رسالته واضحه.. عمال النظافة يشيدون بمسلسل 2 في الصندوق – فيديو

نشر الفنان اوس اوس عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” مقطع فيديو للشيف علاء الشربينى يتحدث مع اثنين من عمال النظافة يتحدثون عن مسلسل ” اتنين فى الصندوق ” .
اشاد عمال النظافة فى الفيديو عن مدى تجسيد المسلسل لحياتهم والمعانه التى تواجههم .
علق اوس اوس على الفيديو قائلا : انا مش عارف اقولك ايه يا لولو والله انت فرحتني قوي بالفيديو ده والحمدلله ان المسلسل واصل ولامس الناس ????❤️
شكرا مراسلنا اكبر شيف في مصر علاء الشربيني @alaaelsherbinyofficial ❤️????
نال الفيديو اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت بعض التعليقات كالاتى :
حبايبي والله المسلسل جامد
انت جميل يا اوس اوس
مسلسل هادف ورسالتة واضحة وتمثيلة اروع
مسلسل ” اتنين فى الصندوق ” بطولة مشتركة بين الفنان حمدى المرغنى و الفنان محمد اسامة , المسلسل يتحدث عن حياة عمال النظافة والمشاكل التى تواجههم