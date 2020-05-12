تراند اليوم : “عشماوى” ينضم إلى صديقه فى الصحراء الغربية فى الحلقة 18 من “الاختيار”

شيرين طلعت

بدأت أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الإثنين، التى جاءت تحت عنوان “وحش سينا”، وشهدت الحلقة مواساة منار زوجة “المنسى” لزوجها فى وفاة والده وطالبته بألا يحمل نفسه فوق طاقتها وأن يخفف عن نفسه قبل عودته إلى عمله فى الكتيبة.

وخلال عودة “المنسى” فى طريقه إلى الكتيبة، يجد الشيخ “سالم” شيخ قبائل سيناء والذى يجسد شخصيته الفنان “دياب” كضيف شرف، يواسيه فى وفاة والده، ويشكره على رعايته للسيدة العجوز التى قام ابنها التكفيرى بتفجير نفسه أمام الكتيبة التى يقودها “المنسى”.

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وعلى الجانب الآخر، يتلقى “عشماوى” خبر وفاة أمير الجماعة أبو عبدالله، ويتم تعيين أمير اخر بدلاً منه، ونجد مطالبة البدو لـ “عشماوى” بإخلاء الجبل الذى يتدرب فيه هو والمجموعة، ويضطر إلى أخذ رجاله إلى الصحراء الغربية حيث يقيم صديقه “عماد” ومجموعته، ويقتل “عشماوى” ورجاله عدد من أفراد كمين شرطة على الطريق الصحراوى.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.