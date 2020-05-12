طفلة شيشانية تخطف الانظار بجمالها الأخاذ!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:00 صباحاً - خطفت طفلة شيشانية تدعى “أمينا إبيندييفا” والبالغة من العمر 11 عاما انظار الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها الأخاذ. وقد نشرتالمصورة أمينا أرساكوفا عددا من الصور للطفلة الشيشانية فأصبحت مثار جدل فى مواقع التواصل الاجتماعى فى روسيا. وتنشر المصورة أرساكوفا صورا لفتيات على حسابها، وعادة ما تلقى صورها حوالى 1000 إعجاب فى المتوسط​​، لكن صور أمينا إبيندييفا تلقت أكثر من 10000 إعجاب، ومئات التعليقات إما تشيد بجمالها الفريد أو تسأل عما إذا كانت شخصًا حقيقيًا. المصورة علقت على صور الطفلة قائلة “نجح بحثى عن الجمال مرة أخرى”، ليوافقها الرأى متابعيها.

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