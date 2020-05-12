تزوج 12 مرة.. حلمي بكر يبكي بسبب مشاكله مع احدى طليقاته!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 09:00 صباحاً - حل الملحن المصري “حلمي بكر” ضيفاً على المخرجة ايناس الدغيدي في حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” والمذاع على قناة “القاهرة والناس”.

وتحدث حلمي بكر، خلال الحلقة، عن زيجاته الكثيرة والتي وصلت الى 12 مرة، أما المفاجئة كانت زواجه من إحداهن عرفي وهي المغنية الراحلة “علية التونسية” ليكتشف بعدها أنها متزوجة من رجل آخر في نفس الوقت ليقوم بالإنفصال عنها.

كما انهار حلمي بكر من البكاء بسبب مشاكل يتعرض لها من طليقته الأخيرة قائلا انه تعرض لاعتداء من ـ “بلطجية” هاجموه في بيته وانهالوا عليه بالضرب الشديد، وأضاف أنه منع من رؤية إبنته التي تبلغ من العمر 3 سنوات.

نذكر من زوجات حلمي بكر السابقات، الفنانة المعتزلة سهير رمزي وعلية التونسية و”راندا” ابنة خالة الفنانة السورية أصالة و”شاهيناز” شقيقة الفنانة شويكار.

وكان حلمي بكر قد قال في مقابلة سابقة ان اجمل زوجاته كانت الفنانة سهير رمزي والتي وصفها بـ “ست عظيمة وكريمة” .