كيت ميدلتون تطل من الحجر بإطلالة مفاجئة

متابعة بتجــــــــــرد: لا تتردد دوقة كامبرديج كيت ميدلتون في اختيار أجمل الإطلالات حتى في أوقات الحجر المنزلي. وهو ما ظهر مرارًا في مقاطع الفيديو التي سجلت لها في لقاءات مختلفة.

وكانت آخر الإطلالات تلك التي اعتمدتها خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج This Morning الذي يعرض على شاشة BBC.

واختارت لهذه الغاية فستانًا من الحرير باللون الأصفر مزينًا بنقشة الورود من توقيع علامة Raye. وبدا أنه لفت الكثير من الأنظار حيث لم يعد متوفرًا في الأسواق، علمًا أن سعره يبلغ 185 دولارًا أميركيًا.

ولوحظ مؤخرًا أنها تعتمد تسريحة شعر جديدة حيث تخلت عن ذيل الحصان بأشكاله المختلفة وفردت شعرها بطريقة طبيعية بما يناسب صيحات ربيع وصيف 2020 وطبيعتها الهادئة.

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وذكرت الصحافية المتخصصة في شؤون الأسرة الملكية البريطانية ريبيكا إنغليش على حسابها على “تويتر” أن “دوقة كامبريدج أطلقت مشروع تصوير فوتوغرافي مع NPG London من أجل تسجيل أوقات الحجر المنزلي”.

وأضافت أنها دعت المتابعين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة إلى إرسال صور التقطت لهم خلال هذه المرحلة الاستثنائي من أجل نشرها في إطار المشروع لاحقًا.