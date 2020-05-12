- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: لا تتردد دوقة كامبرديج كيت ميدلتون في اختيار أجمل الإطلالات حتى في أوقات الحجر المنزلي. وهو ما ظهر مرارًا في مقاطع الفيديو التي سجلت لها في لقاءات مختلفة.
وكانت آخر الإطلالات تلك التي اعتمدتها خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج This Morning الذي يعرض على شاشة BBC.
واختارت لهذه الغاية فستانًا من الحرير باللون الأصفر مزينًا بنقشة الورود من توقيع علامة Raye. وبدا أنه لفت الكثير من الأنظار حيث لم يعد متوفرًا في الأسواق، علمًا أن سعره يبلغ 185 دولارًا أميركيًا.
ولوحظ مؤخرًا أنها تعتمد تسريحة شعر جديدة حيث تخلت عن ذيل الحصان بأشكاله المختلفة وفردت شعرها بطريقة طبيعية بما يناسب صيحات ربيع وصيف 2020 وطبيعتها الهادئة.
وذكرت الصحافية المتخصصة في شؤون الأسرة الملكية البريطانية ريبيكا إنغليش على حسابها على “تويتر” أن “دوقة كامبريدج أطلقت مشروع تصوير فوتوغرافي مع NPG London من أجل تسجيل أوقات الحجر المنزلي”.
وأضافت أنها دعت المتابعين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة إلى إرسال صور التقطت لهم خلال هذه المرحلة الاستثنائي من أجل نشرها في إطار المشروع لاحقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر كيت ميدلتون تطل من الحجر بإطلالة مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.