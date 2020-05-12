أحمد زاهر: كرهت “فتحي” ولو كنت مبتدئًا لترددت في قبول “البرنس”

متابعة بتجــــــــرد: قال الفنان المصري أحمد زاهر، إنه لم يتخوف من تجسيد شخصية “فتحي” ضمن أحداث مسلسل “البرنس” للمخرج محمد سامي.

وأضاف زاهر، في تصريحات صحفية له، أنه يعتبر هذه الشخصية قاسية وشريرة بما تعنيه الكلمة، متابعًا: “لم أشعر بقلق من رد فعل الناس حيالها، لأن الجمهور يعرفني ويعي جيدًا تقمصي للأدوار، ولكن ربما كان الوضع مختلفًا لو كنت وجهًا جديدًا، فربما كان ينتابني شعور بالخوف من أداء الشخصية حينها”.

وتابع: “لا أنكر أنني كرهت فتحي بكل تفاصيله وأبعاده، وكره الجمهور له نجاح لي في حد ذاته، لأني يعكس إجادتي لتفاصيل الشخصية ورسمي لملامحها علي نحو جيد، وذلك بالاتفاق مع المخرج محمد سامي”.

مسلسل “البرنس” من بطولة أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحمد داش، ريم سامي وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.