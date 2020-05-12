إيما ستون تحذر من خطر القلق أثناء الحجر وتقدم هذه النصائح

متابعة بتجـــــــــرد: قررت الممثلة الأميركية إيما ستون تقديم بعض النصائح لمتابعيها لتساعدهم على التخلص من الشعور بالقلق الناتج عن الحجر المنزلي.

وجاء هذا لمناسبة شهر الصحة العقلية والنفسية في الولايات المتحدة الأميركية حيث تحييه منظمة Child Mind Institute الداعمة للأسر التي تعيش ظروفاً صعبة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهرت النجمة في فيديو قصير أشارت من خلاله إلى أهمية اتباع بعض الخطوات التي تساعد على التخلص من التوتر. وقالت إنه من الجيد أن تختبر تجربة جديدة لم تعشها من قبل مشيرة إلى أنها عانت من مشكلة القلق المفرط في طفولتها وأنها لجأت للتخلص منها إلى التأمل.

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وأضافت: “من المهم الجلوس لمدة 10 إلى 20 دقيقة يومياً مع تكرار جملة إيجابية أو تعداد حركات التنفس. كما يمكن الاعتماد على بعض المجموعات المجانية الناشطة عبر الإنترنت والتي يمكن أن تساعد على ممارسة تمارين التأمل”.

وتابعت أن الكتابة تعتبر أيضاً من أفضل الطرق التي تساعد على التخلص من التوتر. وقالت: “أكتب، أكتب وأكتب من دون أن أعيد قراءة ما كتبت. أفعل هذا قبل الذهاب إلى النوم لكي لا يؤثر شعوري بالقلق سلباً علي”.

ويشار إلى أن إيما اعترفت في العام 2018 بمعاناتها من القلق المفرط منذ سن الـ7 سنوات. وقالت في مقابلة: “كنت أقوم بزيارة صديقة وفجأة شعرت بأن المنزل يشتعل وأنها تحترق. كنت أجلس في غرفتها ولم يكن كل ما أتصوره يحدث”. وتمكنت بعد مرور سنوات من التخلص من هذه المشكلة.