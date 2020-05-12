هكذا كانت هنا شيحة في طفولتها

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت رشا شيحة، شقيقة الفنانتين المصريتين حلا وهنا شيحة على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة قديمة لها مع الأخيرة.

وبدتا فيها في سنوات طفولتهما الأولى وتعليقاً عليها كتبت: “قديمة لكن ذهبية” وهو ما دفع هنا الرد والإعراب عن إعجابها بالصورة حيث كتبت: “أحب هذه الصورا يا روشا”. وأطلقت بذلك الكثير من التعليقات حيث قارن المتابعون بين شكلها في الطفولة وذلك الذي تتسم به حالياً. ويشار إلى أن الأضواء سلطت عليها مؤخراً بسبب تصريحات أدلى بها طليقها الفنان المصري أحمد فلوكس خلال حلوله ضيفاً على برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “القاهرة والناس” وحيث كشف للمرة الأولى سبب انفصالهما.

وقال: “ماكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأن هنا جميلة جداً ومن الناس اللي قابلتهم ومايتعوضوش.كانت بتحبني جداً وست بمليون راجل ولكن أنا كراجل صعب صعيدي حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمري وعصبي جداً وفي نفس الوقت هنا ما يتفرطش فيها بسهولة بس هي اللي طلبت وطبيعي اللي هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت”.

وبعد ذلك أثار الجدل برسالة غامضة نشرها على حسابه على “إنستغرام” وجاء فيها: “فاكر قد إيه كنا مبسوطين من سنة بس من سنة مكناش نعرف بعض؟ ما هو ده اللي بتكلم فيه”.