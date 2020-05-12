بطولة العالم 2023 لكرة السلة للمرة الأولى في 3 دول مختلفة

متابعة بتجــــــــــرد: حدد الإتحاد الدولي لكرة السلة لـFIBA موعد بطولة العالم 2023 من 25 آب إلى 10 أيلول والتي ستستضيفها 3 دول مختلفة للمرة الأولى وهي اليابان، إندونيسيا والفلبين على أن يلعب دور المجموعات في البلدان المذكورة ومرحلة النهائيات في الفلبين.

ويعتمد الإتحاد الدولي لـFIBA نظام تصفيات حيث سيتأهل 32 منتخباً من خلال تصفيات ستدوم 18 شهراً من تشرين الثاني 2021 حتى شباط 2023 .