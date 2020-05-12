بعد تهديدات بالقتل، أحمد زاهر يواصل رحلة الشر

استطاع الممثل المصري أحمد زاهر أن يخطف الأنظار في الساعات الماضية بأحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل “البرنس” وذلك بعدما تصدرت شخصية “فتحي” التي يجسدها في العمل الترند كأكثر الشخصيات تداولاً على تويتر.

ويقدم “زاهر” في العمل شخصية شريرة لا تعرف الرحمة ولا صلة القرابة، شخصية لا تحب سوى المال.

وفي تفاصيل الحلقة، باع “رضوان البرنس” (محمد رمضان) المنزل الى “فتحي” (أحمد زاهر)، بعقد بيع قديم، بعد تهديد الأخير بابنته، وبعد أن وقع العقد طلب منهم عدم أذية ابنته وهو ما أثنى عليه “فتحي” ووعده بعدم المساس بها.

Advertisements

لكن “فتحي” لم يف بوعده لوالدها “رضوان البرنس” حيث قام بإلقائها في الشارع دون رحمة وتركها وغادر، لتنتهي الحلقة على استيقاظ “رضوان” من النوم في سريره بالسجن، بعد أن شعر بأن ابنته تعرضت لمكروه ما.

وكان أحمد زاهر قد كشف منذ أيام قليلة عن تلقيه تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل والهاتف، بسبب كراهية الجمهور للأفعال التي تقوم بها الشخصية، لكنه يؤمن أن التهديدات ليست جدية لذلك لم يقف كثيراً عند هذا الأمر.

نذكر ان زاهر يحقق نجاحاً مميزاً هذا العام من خلال شخصية “فتحي البرنس” ضمن أحداث مسلسل “البرنس”، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، ويشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان واللبنانية نور وروجينا وغيرهم.