علي غزلان يسخر ويستعين بياسمين صبري بعد اعتراف منة عرفة بأنها عزباء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل اليوتيوبر المصري علي غزلان على خط التفاعل حول حلقة الفنانة منة عرفة التي استضافها برنامج "رامز مجنون رسمي"، وعلقّ غزلان على الحالة الاجتماعية التي صرحت بها منة عرفة خلال الحلقة عندما سُئلت عنها فقالت: "عزباء".

وأثار علي غزلان شكوكًا حول علاقته بالفنانة منة عرفة، فرغم نفي الثنائي لتلك العلاقة والارتباط الرسمي من قبل وتصريح منة عرفة اليوم بأنها عزباء إلا أن غزلان نشر عبر فيسبوك صورة للفنان طلعت زكريا من أحد أفلامه ودون عليها علامات استفهام وعلقّ: "عزباء!"، وأشار في حسابه للفنانة منة عرفة.

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ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قام علي غزلان بنشر صورة عبر "فيسبوك" جمعته بمنة عرفة من إحدى جلسات التصوير بينهما وهما يضحكان، وعلق عليها: "ده أنا حتى بضحكك"، وذلك في إشارة للفنانة المصرية ياسمين صبري، التي استضافها رامز جلال سابقًا وسُئلت خلال الحلقة عن ما جذبها في رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة فردت وقتها بالقول: "بيضحكني".

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وأحدثت منشورات علي غزلان تفاعلًا واسعًا بين المتابعين وتناولوا الأمر بشكل كوميدي، فقال متابع: "وانتي ليه ما قولتيش انك مرتبطة ﺑ علي غزلان ؟! .. مش بيضحكني"، ليرد عليه علي غزلان قائلًا: "والله بضحكها"، بينما أضاف عبدالرحمن عاشور قائلًا: "بكرا تاخد ست ستها يا حبيبى انت كل البنات تتمناك (بصبرك)"، وقال آخر: "استهدوا بالله يا جدعان".

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وكانت قد دخلت منه عرفة في نوبة بكاء وصراخ شديدين عقب مواجهة رامز جلال، وبدء فقرة حوض المياه الزجاجي وقالت منة عرفة: "والله العظيم هموت نفسي.. والله هموت نفسي"، وطالبته بإنهاء المقلب والخروج من الحوض.

وجاءت السخرية الأكبر من منة عرفة في فقرة أجابت فيها للمذيعة أروى عن بعض تساؤلاتها وكان من بينها الحالة الاجتماعية فقالت: "عزباء"، وهو ما لاقى سخرية بين المتابعين واستذكروا علاقتها بعلي غزلان.