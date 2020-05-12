شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستهدف إعادة افتتاح السينمات أول يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فاراييتى عن إعادة فتح دور العرض السينمائى فى المملكة المتحدة البريطانية أول يوليو المقبل، وذلك حسبما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون فى خطاب مسجل، قال فيه إن المملكة تستهدف إعادة دور العرض يوليو المقبل مع فتح بعض الأماكن العامة والضيافة.

وفى سياق متصل تسبب فيروس كورونا فى خسائر ضخمة فى مجال صناعة السينما، حيث لم يسجل شباك التذاكر في الولايات المتحدة أي إيرادات لأول مرة في التاريخ، وذلك بعد إغلاق دور العرض شبه الكامل في البلاد، وحول العالم، بعد انتشار فيروس كورونا فى العديد من البلدان حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "theguardian"، بالإضافة إلى أنه لم تصدر وكالة البيانات Comscore، تقريرهم الأسبوعي بعد أن رفض كبار موزعي هوليوود، بقيادة ديزني، إصدار أي أرقام للإيرادات.

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ووفقًا لتصريح سابق لكبير محللى وسائل الإعلام فى Comscore ، بول ديرجارابيدان، كانت الحادثة الوحيدة المماثلة لما يحدث اليوم، في أعقاب زلزال نورثريدج في عام 1994 مباشرة، مما أعاق جمع البيانات، لكن آثارها التجارية اقتصرت على كاليفورنيا، مع إغلاق السلاسل الرئيسية مثل Regal و AMC.

وكانت شركة Warner Bros أجلت طرح الفيلم الجديد In The Heights إلى 18 يونيو من العام المقبل 2021، بدلا من طرحه يوم 26 يونيو من العام الجارى، وذلك بسبب إغلاق دور العرض حول العالم، بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline، ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم الجديد In the Heights فى المجتمع الأمريكى من أصل إسبانى فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر مالك بوديجا تحقيق حلمه فى الذهاب إلى الجزيرة بعد أن دعا والديه إلى المنزل، فإن رحيله سيغير شخصيته إلى الأبد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".