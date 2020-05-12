شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى وحلا شيحة وبيومى فؤاد وخالد سرحان غيروا جلدهم فى "خيانة عهد” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الرباعى حلا شيحة وعبير صبرى وخالد سرحان وبيومى فؤاد تغيير جلدهم فى مسلسل "خيانة عهد"، حيث اختار المخرج سامح عبد العزيز شخصيات مختلفة للرباعى أعادت اكتشافهم من جديد، فحلا تظهر فى دور شرير وناقم وكاره للأخت الكبرى، وهو دور بعيد عن أدوارها الحالمة والرمانسية بل دور محورى وبها العديد من التغيرات والتطورات على مستوى الشخصية، أما بيومى فؤاد أعاد اكتشاف نفسه بعيدا عن الكوميديا، حيث قدم العديد من المشاهد التى تدمى القلوب خاصة تلك المشاهد المتعلقة بوفاة خالد انور نجل يسرا فى المسلسل ما بين مشاهد استقبال الخبر وما تلى ذلك من عدم تصديق للأمر ثم قيامه ببناء صدقة جارية واكتشافه مدي حبه وتعلقه به.

خالد سرحان وعبير صبرى ثنائى رائع على الشاشة يجسدان الخسة بمعناه الحرفى بالمسلسل فهو يخون شقيقته ويستغلها ويورطها ويسرق أموالها وهى تتفق شقيقته أيضا بل وتلعب على رجل أعمال صديق لزوجها وفى نفس الوقت تورط زوجها فى فضيحة لتبتزه وتحصل منه على الأموال بشكل غير مباشر، كلا الشخصيتان تتميزان بالخسة والدنائة علي الشاشة وهى ادوار لم يسبق لهما تقديمها من قبل وتعتبر فتحة خير لمسيرة جديدة مختلفة عما سبقا وقدماه من قبل.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.